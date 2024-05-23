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Зеленский - о новой атаке на Харьков: Украине не хватает ПВО. Это - слабость мира

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Укол в сторону партнёров

Зеленский - о новой атаке на Харьков: Украине не хватает ПВО. Это - слабость мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за очередной атакой российских террористов на Харьков и Люботин, приведшей к жертвам, стоит отсутствие необходимого количества средств ПВО и возможности для Сил обороны уничтожать пусковые установки РФ на ее территории.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 23 мая.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - отметил украинский лидер.

По последним данным, за сегодня в Харькове в результате российской атаки, уже убиты шесть мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.

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Харьков Владимир Зеленский ПВО война с россией
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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.05.2024 в 15:16
Просрочений , ти у своїх ушльопків зелених попроси вернути зпижжені мільярди $ !
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Комментарии 2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.05.2024 в 15:16
Просрочений , ти у своїх ушльопків зелених попроси вернути зпижжені мільярди $ !
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.05.2024 в 14:20
Світ нам нічого не винен, треба для початку боротися з мародерством
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