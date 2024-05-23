Заключено соглашение о сотрудничестве между УАФ и ВАФП
Цель - содействие улучшению условий труда, защиты прав и интересов профессиональных футболистов в Украине
Фото: пресслужба УАФ
22 мая в Доме футбола было заключено соглашение о сотрудничестве между Украинской ассоциацией футбола и Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов.
Данное соглашение заключено по аналогии с соглашением между ФИФА и ФИФПро на замену предыдущего договора от 2019 года. Его целью является содействие улучшению условий труда, защиты прав и интересов профессиональных футболистов в Украине.
Соглашение подписали президент УАФ Андрей Шевченко и президент ВАФП Ирек Гатауллин. Во время подписания соглашения представители УАФ и ВАФП обсудили углубление сотрудничества и договорились о будущих совместных мероприятиях.
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