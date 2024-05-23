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Враг увяз в уличных боях за Волчанск - Сырский

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Враг увяз в уличных боях за Волчанск - Сырский

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Харьковской области армия Российской Федерации в ходе наступательных действий полностью завязла в уличных боях за Волчанск.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Продолжаю свою работу в частях восточного фронта. После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения", - заявил он.

Генерал-полковник Александр Сырский отметил, что наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

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Источник:
Главнокомандующий ВС Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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