Враг увяз в уличных боях за Волчанск - Сырский

В Харьковской области армия Российской Федерации в ходе наступательных действий полностью завязла в уличных боях за Волчанск.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Продолжаю свою работу в частях восточного фронта. После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения", - заявил он.