Власти Татарстана заявили об атаке БПЛА, в регионе гремят взрывы
На Татарстане неспокойно
В двух регионах России заметили беспилотники. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.
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Об этом сообщают РосСМИ.
Так, один из БПЛА заметили в небе над Казанью. Там приостановили работу аэропорта.
Также об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, Татарстан. Местные власти отчитались о "сбитии БПЛА" в Елабужском районе.
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