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Власти Татарстана заявили об атаке БПЛА, в регионе гремят взрывы

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На Татарстане неспокойно

Власти Татарстана заявили об атаке БПЛА, в регионе гремят взрывы

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В двух регионах России заметили беспилотники. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.

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Об этом сообщают РосСМИ.

Так, один из БПЛА заметили в небе над Казанью. Там приостановили работу аэропорта.

Также об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, Татарстан. Местные власти отчитались о "сбитии БПЛА" в Елабужском районе.

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