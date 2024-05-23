Монзуль завершила активную судейскую карьеру и не будет работать на Олимпиаде
Глава судейского комитета будет пробовать себя в другой роли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетная украинская судья Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее.
Как сообщает Sport.ua, украинка решила завершить активную судейскую карьеру и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.
Монзуль, которая не так давно возглавила Комитет арбитров УАФ, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между "Оболонью" и "Александрией".
Также планируется, что в этой роли Монзуль будет представлять Украину и на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.
Напомним, что Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. После того, как она стала председателем комитета арбитров, Екатерина также вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.
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