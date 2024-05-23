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Монзуль завершила активную судейскую карьеру и не будет работать на Олимпиаде

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Глава судейского комитета будет пробовать себя в другой роли

Монзуль завершила активную судейскую карьеру и не будет работать на Олимпиаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетная украинская судья Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее.

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Как сообщает Sport.ua, украинка решила завершить активную судейскую карьеру и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

Монзуль, которая не так давно возглавила Комитет арбитров УАФ, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между "Оболонью" и "Александрией".

Также планируется, что в этой роли Монзуль будет представлять Украину и на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Напомним, что Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. После того, как она стала председателем комитета арбитров, Екатерина также вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.

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Екатерина Монзуль
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 18:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный !
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 18:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный !
Ответить
0
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