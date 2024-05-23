Монзуль завершила активную судейскую карьеру и не будет работать на Олимпиаде

Авторитетная украинская судья Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее.

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Как сообщает Sport.ua, украинка решила завершить активную судейскую карьеру и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

Монзуль, которая не так давно возглавила Комитет арбитров УАФ, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между "Оболонью" и "Александрией".

Также планируется, что в этой роли Монзуль будет представлять Украину и на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Напомним, что Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. После того, как она стала председателем комитета арбитров, Екатерина также вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.