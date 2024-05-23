США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на почти 300 млн долларов. Его планируют выделить завтра.

Об этом сообщает AP News.

"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", - пишет издание.

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Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

При этом издание пишет, что эта помощь нужна ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.

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Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Напомним, что Украина начала получать военную помощь от США не так давно, а до этого в течение месяцев Конгресс не мог проголосовать за законопроект о помощи Киеву.