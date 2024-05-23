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США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP

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О новом пакете помощи Штаты объявят завтра

США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на почти 300 млн долларов. Его планируют выделить завтра.

Об этом сообщает AP News.

"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", - пишет издание.

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Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

При этом издание пишет, что эта помощь нужна ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.

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Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Напомним, что Украина начала получать военную помощь от США не так давно, а до этого в течение месяцев Конгресс не мог проголосовать за законопроект о помощи Киеву.

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