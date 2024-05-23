  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют
В тренде

Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют

Общие новости

Отношения Грузии с Западом резко ухудшились после принятия скандального законопроекта об "иноагентах"

Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Динамо", мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал резонансные события в его стране, связанные с принятием скандального законопроекта об "иноагентах", за который многие западные страны во главе с США уже пообещали грузинским властям санкции и кризис в отношениях.

Читайте такжеКаладзе: Если Грузия начнет войну против россии, у нас и страны не останется

"Если кто-то хочет открыть второй фронт, вон есть у них прибалтийские страны, пусть они и откроют. Пусть оставят Грузию в покое. Мы прошли войну и сделали все, чтобы обрести независимость и свободу", - сказал Каладзе.

По его словам, отношение, которое видит Грузия в последние недели и месяцы, не является дружбой и здоровым отношением.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Еще раз повторяю, мы все это прошли и знаем, сколько бед может принести стране война. Даже сегодня мы еще не смогли залечить эти раны, и после войны 2008 года мы все еще сталкиваемся со многими проблемами. Нам больше не нужны ваши беспокойства и возмущения, мы бережно относимся и к вам. Разумеется, мы будем защищать свою страну и интересы этой страны, однако пусть знают все и внутри страны, и за ее пределами, что мы готовы и дружить, готовы к здоровым отношениям и партнерству. Покажите нам, сделайте конкретные шаги в этом направлении, и я повторю, что, разумеется, в этом законе не будет и необходимости", - заявил мэр Тбилиси.

По теме
yellow-arrow
США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP
yellow-arrow
Монзуль завершила активную судейскую карьеру и не будет работать на Олимпиаде
yellow-arrow
Защищая Украину, погиб игрок Колоса из Великой Дымерки Серго Горнакашвили
Каха Каладзе война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
interpressnews
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
23.05.2024 в 22:13
Яке ж воно продажне...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
nivroku (Odessa)
23.05.2024 в 22:13
Яке ж воно продажне...
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
23.05.2024 в 22:10
Да вже якось пох, чесно. Кожен народ, включно з нами, має відповідати за свої вчинки, за свій вибір. Ми зараз сплачуємо надвисоку ціну за свій вибір у 19-ому. Грузини будуть наступними, якщо не зламають хребет російським посіпакам.
Ответить
0
0
aleks68
23.05.2024 в 22:05
тупая лапотная подстилка
Ответить
1
1
Сеш (Дніпро)
23.05.2024 в 22:05
Каха ти був непаганим футболістом але мізків в тебе було і тоді замало. Так , можливо війни в вас не буде, але грузини будуть тупими селюками що спустились з гір на чоботах рейхсрашистів. Таке майбутнє хоче для своїх дітей горда Грузія, аксакали.... чи там вже замість вина в крові лише помиї?
Ответить
1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.05.2024 в 21:58
Дурні ви, якщо думаєте, що підлабузництвом задобрите агресора. Вам просто щастить, що імперія загрузла в Україні, в іншому випадку Грузія вже б не існувала... Вона і так вже перетворюється на білогрузію.....
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости