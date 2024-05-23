Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют
Отношения Грузии с Западом резко ухудшились после принятия скандального законопроекта об "иноагентах"
фото из свободных источников
Экс-игрок "Динамо", мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал резонансные события в его стране, связанные с принятием скандального законопроекта об "иноагентах", за который многие западные страны во главе с США уже пообещали грузинским властям санкции и кризис в отношениях.
"Если кто-то хочет открыть второй фронт, вон есть у них прибалтийские страны, пусть они и откроют. Пусть оставят Грузию в покое. Мы прошли войну и сделали все, чтобы обрести независимость и свободу", - сказал Каладзе.
По его словам, отношение, которое видит Грузия в последние недели и месяцы, не является дружбой и здоровым отношением.
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"Еще раз повторяю, мы все это прошли и знаем, сколько бед может принести стране война. Даже сегодня мы еще не смогли залечить эти раны, и после войны 2008 года мы все еще сталкиваемся со многими проблемами. Нам больше не нужны ваши беспокойства и возмущения, мы бережно относимся и к вам. Разумеется, мы будем защищать свою страну и интересы этой страны, однако пусть знают все и внутри страны, и за ее пределами, что мы готовы и дружить, готовы к здоровым отношениям и партнерству. Покажите нам, сделайте конкретные шаги в этом направлении, и я повторю, что, разумеется, в этом законе не будет и необходимости", - заявил мэр Тбилиси.
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