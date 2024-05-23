Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют

Экс-игрок "Динамо", мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал резонансные события в его стране, связанные с принятием скандального законопроекта об "иноагентах", за который многие западные страны во главе с США уже пообещали грузинским властям санкции и кризис в отношениях.

"Если кто-то хочет открыть второй фронт, вон есть у них прибалтийские страны, пусть они и откроют. Пусть оставят Грузию в покое. Мы прошли войну и сделали все, чтобы обрести независимость и свободу", - сказал Каладзе.

По его словам, отношение, которое видит Грузия в последние недели и месяцы, не является дружбой и здоровым отношением.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football