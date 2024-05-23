  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бойцы 110-й бригады заминусили российский штурмовик Су-25
В тренде

Бойцы 110-й бригады заминусили российский штурмовик Су-25

Общие новости

Это уже шестой сбитый бригадой самолет за последние несколько недель

Бойцы 110-й бригады заминусили российский штурмовик Су-25

фото из свободных источников

Новина українською

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 23 мая сбили российский штурмовик Су-25. Это уже шестой сбитый бригадой самолет за последние несколько недель.

Читайте такжеЗащищая Украину, погиб игрок Колоса из Великой Дымерки Серго Горнакашвили

"Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - говорится в сообщении бригады в Фейсбук.

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитии стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил о сбитом Су-25.

По теме
yellow-arrow
Стрелявший в Фицо писатель объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины
yellow-arrow
Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют
yellow-arrow
США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости