Бойцы 110-й бригады заминусили российский штурмовик Су-25

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 23 мая сбили российский штурмовик Су-25. Это уже шестой сбитый бригадой самолет за последние несколько недель.

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"Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - говорится в сообщении бригады в Фейсбук.

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитии стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил о сбитом Су-25.