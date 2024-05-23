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В нескольких городах временно оккупированного Крыма сообщают о взрывах

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Есть прилеты, также работало российское ПВО

В нескольких городах временно оккупированного Крыма сообщают о взрывах

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах.

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Об этом сообщают местные паблики.

В частности, о звуках взрывов пишут во временно оккупированных Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. В частности, "Громадське" пишет о минимум пяти взрывах в Алуште.

Также на полуострове работало российское ПВО. Оккупационные российские власти эти сообщения официально пока не комментировали.

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