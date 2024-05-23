В нескольких городах временно оккупированного Крыма сообщают о взрывах
Есть прилеты, также работало российское ПВО
скриншот
В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах.
Об этом сообщают местные паблики.
В частности, о звуках взрывов пишут во временно оккупированных Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. В частности, "Громадське" пишет о минимум пяти взрывах в Алуште.
Также на полуострове работало российское ПВО. Оккупационные российские власти эти сообщения официально пока не комментировали.
Одразу в кількох містах у тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2024
Відео з місцевих пабліків. pic.twitter.com/4s6sevWALx
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн