В нескольких городах временно оккупированного Крыма сообщают о взрывах

В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах.

Об этом сообщают местные паблики.

В частности, о звуках взрывов пишут во временно оккупированных Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. В частности, "Громадське" пишет о минимум пяти взрывах в Алуште.

Также на полуострове работало российское ПВО. Оккупационные российские власти эти сообщения официально пока не комментировали.