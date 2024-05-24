ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов за последние сутки, - Генштаб
Цифра движется к полумиллиону
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За последние сутки украинские силы уничтожили 13 танков, 27 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 498940 (+1240) человек,
- танков - 7635 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14775 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 12902 (+42) ед,
- РСЗО - 1080 (+3) ед,
- средства ПВО - 813 (+0) ед,
- самолетов - 356 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10),
- крылатые ракеты - 2209 (+0),
- корабли / катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56) ед,
- специальная техника - 2101 (+7).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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