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ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов за последние сутки, - Генштаб

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Цифра движется к полумиллиону

ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов за последние сутки, - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За последние сутки украинские силы уничтожили 13 танков, 27 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 498940 (+1240) человек,
  • танков - 7635 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14775 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 12902 (+42) ед,
  • РСЗО - 1080 (+3) ед,
  • средства ПВО - 813 (+0) ед,
  • самолетов - 356 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10),
  • крылатые ракеты - 2209 (+0),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56) ед,
  • специальная техника - 2101 (+7).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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