Байден может пропустить украинский Саммит мира ради сбора денег на выборы - Bloomberg

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.

В Лос-Анджелес Байден полетит сразу из Италии. Также Bloomberg добавляет, что кроме Клуни и Робертс к сбору средств собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Издание отмечает, что это также отражает широкий пессимизм относительно конференции, которую Швейцария согласилась организовать по просьбе президента Владимира Зеленского.

Однако все же около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне. В частности, должны присутствовать премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида.