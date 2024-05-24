УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год

Украинская ассоциация футбола представила финансовую смету на 2024-й год. Годовая финансовая смета включает все необходимые расходы для достижения главной цели УАФ - развития и популяризации футбола в Украине, обеспечения выступлений национальных сборных команд Украины по футболу и поддержки развития футбола в регионах. Он сформирован на основе утвержденных календарей мероприятий и соревнований, а также бюджетных смет, предоставленных структурными подразделениями УАФ

Основные источники поступлений - средства от УЕФА и ФИФА, которые составляют 89% от общей суммы. Запланированная сумма поступлений 1 061,5 млн. грн. ожидается за счет:

Основные расходы направлены на финансирование Национальной сборной Украины по футболу (в частности подготовка и участие в финальной части Евро-2024 и матчах Лиги наций). Эти расходы составляют 52,1% всех расходов (проведение УТС, логистика, проживание, премиальные игрокам, тренерам, персоналу и т.д.).

В бюджете также заложена выплата премиальных игрокам, тренерам и персоналу Олимпийской сборной за выход на Олимпийские игры 2024, которая не была осуществлена в 2023 году. Запланированная сумма расходов 868,2 млн. грн. распределена по следующим направлениям:

Финансовый бюджет на 2024 год, учитывая все необходимые и дополнительные расходы, является профицитным, и имеет остаток на конец года в сумме 209,4 млн. грн., что составляет 5 млн. евро.

Остаток на конец 2024 года является необходимым резервом для планомерного финансирования 2025 года, учитывая отсутствие поступлений от финальных турниров в следующем году....