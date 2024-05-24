  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год
В тренде

УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год

Общие новости
Обновлено

Поступления, расходы и финансовый бюджет

УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год

УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола представила финансовую смету на 2024-й год. Годовая финансовая смета включает все необходимые расходы для достижения главной цели УАФ - развития и популяризации футбола в Украине, обеспечения выступлений национальных сборных команд Украины по футболу и поддержки развития футбола в регионах. Он сформирован на основе утвержденных календарей мероприятий и соревнований, а также бюджетных смет, предоставленных структурными подразделениями УАФ

Основные источники поступлений - средства от УЕФА и ФИФА, которые составляют 89% от общей суммы. Запланированная сумма поступлений 1 061,5 млн. грн. ожидается за счет:

УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год - изображение 1

Основные расходы направлены на финансирование Национальной сборной Украины по футболу (в частности подготовка и участие в финальной части Евро-2024 и матчах Лиги наций). Эти расходы составляют 52,1% всех расходов (проведение УТС, логистика, проживание, премиальные игрокам, тренерам, персоналу и т.д.).

В бюджете также заложена выплата премиальных игрокам, тренерам и персоналу Олимпийской сборной за выход на Олимпийские игры 2024, которая не была осуществлена в 2023 году. Запланированная сумма расходов 868,2 млн. грн. распределена по следующим направлениям:

УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год - изображение 2

Финансовый бюджет на 2024 год, учитывая все необходимые и дополнительные расходы, является профицитным, и имеет остаток на конец года в сумме 209,4 млн. грн., что составляет 5 млн. евро.

Остаток на конец 2024 года является необходимым резервом для планомерного финансирования 2025 года, учитывая отсутствие поступлений от финальных турниров в следующем году....

УАФ обнародовала бюджет организации на 2024-й год - изображение 3
По теме
yellow-arrow
У Андрея Шевченко после избрания главой УАФ была встреча с Павелко. Известно, о чем говорили
yellow-arrow
Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
yellow-arrow
В УАФ объяснили, как будут финансировать сборные Украины, если под запрет попадут официальные спонсоры
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djumba (Мелитополь)
24.05.2024 в 13:12
Функціонування УАФ й отримання персоналу - 134 млн гривен... Нормально так, друга частина бюджету... Молодці, себе не обділили
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
djumba (Мелитополь)
24.05.2024 в 13:12
Функціонування УАФ й отримання персоналу - 134 млн гривен... Нормально так, друга частина бюджету... Молодці, себе не обділили
Ответить
0
0
владимир-К (Болград)
24.05.2024 в 12:36
не соромно гравцям отримувати премії за вихід на Євро????
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости