Шевченко о ЧМ-2030 в Украине: Надежда умирает последней

Глава УАФ Андрей Шевченко ответил на вопросы относительно хозяев чемпионата мира 2030. Напомним, что ранее шла речь о том, что вместе с Испанией и Португалией турнир может пройти в Украине. Но впоследствии заявку скорректировали.

"Разговоров о возвращении Украины не было, но надежда умирает последней", - ответил Шевченко на вопрос. Глава УАФ ранее посещал Конгресс ФИФА.

Напомним, что в итоге ЧМ-2030 примут шесть стран: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Парагвай, Уругвай.