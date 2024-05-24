Шевченко о ЧМ-2030 в Украине: Надежда умирает последней
Может когда-нибудь нам удастся провести большой футбольный турнир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава УАФ Андрей Шевченко ответил на вопросы относительно хозяев чемпионата мира 2030. Напомним, что ранее шла речь о том, что вместе с Испанией и Португалией турнир может пройти в Украине. Но впоследствии заявку скорректировали.
"Разговоров о возвращении Украины не было, но надежда умирает последней", - ответил Шевченко на вопрос. Глава УАФ ранее посещал Конгресс ФИФА.
Напомним, что в итоге ЧМ-2030 примут шесть стран: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Парагвай, Уругвай.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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