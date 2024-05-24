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УАФ окончательно еще не приняла систему жеребьевки арбитров. Ее могут отменить

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Сейчас она работает в тестовом режиме

УАФ окончательно еще не приняла систему жеребьевки арбитров. Ее могут отменить

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В УАФ окончательно еще не приняли решение о системе жеребьевки арбитров. Сейчас эта система работает в тестовом виде.

Об этом на встрече со СМИ заявил председатель УАФ Андрей Шевченко.

Отмечается, что Ассоциация будет принимать решение о процедуре жеребьевки арбитров позже. Будут проведены консультации, по итогам которых и примут решение.

Также Андрей Шевченко отметил, что полиграф прошли все арбитры УАФ. К некоторым из них есть дополнительные вопросы, затем всю информацию оценит Комитет арбитров, и, исходя из этого, будут составляться списки арбитров на следующий сезон.

В УЕФА не запрещали УАФ использовать полиграф для проверки арбитров.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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