Если аудит выявит нецелевое использование средств, УАФ планирует вернуть их организации
Какие механизмы возврата - пока неизвестно
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На встрече со СМИ глава УАФ Андрей Шевченко затронул тему финансового аудита. Если этот аудит выявит нецелевое использование средств, то их (эти средства) планируют вернуть на счета УАФ.
Однако о механизме возврата денег руководство УАФ не сказало. Пока неизвестно, как именно планируют возвращать расходы.
Отметим, что финансовый аудит был назначен новым руководством УАФ для оценки финансового положения Ассоциации после каденции Андрея Павелко.
Напомним, что ранее УАФ обнародовала смету организации на 2024-ый год.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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