В УАФ объяснили, как будут финансировать сборные Украины, если под запрет попадут официальные спонсоры

В Украине могут законом запретить рекламу онлайн-казино и других беттинговых организаций. Это может повлиять на сотрудничество сборных Украины со своими официальными спонсорами.

В частности, на встрече с прессой Генсека УАФ Игоря Грищенко спросили о возможном запрете компании VBet, которая является спонсором УАФ, и как это повлияет на функционирование сборных Украины:

"У нас есть достаточно ресурсов, чтобы продолжить функционирование сборных без этих спонсоров, у нас есть финансовая подушка", - ответил Игорь Грищенко.