В УАФ объяснили, как будут финансировать сборные Украины, если под запрет попадут официальные спонсоры
Возможность запрета есть
В Украине могут законом запретить рекламу онлайн-казино и других беттинговых организаций. Это может повлиять на сотрудничество сборных Украины со своими официальными спонсорами.
В частности, на встрече с прессой Генсека УАФ Игоря Грищенко спросили о возможном запрете компании VBet, которая является спонсором УАФ, и как это повлияет на функционирование сборных Украины:
"У нас есть достаточно ресурсов, чтобы продолжить функционирование сборных без этих спонсоров, у нас есть финансовая подушка", - ответил Игорь Грищенко.
Отметим, что ранее
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн