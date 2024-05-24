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В УАФ объяснили, как будут финансировать сборные Украины, если под запрет попадут официальные спонсоры

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Возможность запрета есть

В УАФ объяснили, как будут финансировать сборные Украины, если под запрет попадут официальные спонсоры

Новина українською

В Украине могут законом запретить рекламу онлайн-казино и других беттинговых организаций. Это может повлиять на сотрудничество сборных Украины со своими официальными спонсорами.

В частности, на встрече с прессой Генсека УАФ Игоря Грищенко спросили о возможном запрете компании VBet, которая является спонсором УАФ, и как это повлияет на функционирование сборных Украины:

"У нас есть достаточно ресурсов, чтобы продолжить функционирование сборных без этих спонсоров, у нас есть финансовая подушка", - ответил Игорь Грищенко.

Отметим, что ранее в УАФ обнародовали финансовый план на 2024-ый календарный год.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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