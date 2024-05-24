Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
Президент Франции сделал свои выводы
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.
Об этом Макрон сказал в интервью CNBC.
"Каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру. Однако в ответ на предложение прекратить военные действия Путин заявляет, что не готов. Для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - сказал он.
Также лидер Франции напомнил о своей инициативе объявить перемирие на время Олимпийских игр в Париже в июле-августе.
"Для меня перемирие не является целью. Устойчивый мир - это конечная цель. Но я думаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение месяца", - добавил Макрон.
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