У Андрея Шевченко после избрания главой УАФ была встреча с Павелко. Известно, о чем говорили
Говорят, что это была открытая официальная встреча
У действующего главы УАФ Андрея Шевченко состоялась встреча со своим предшественником Андреем Павелко. Об этом глава УАФ сказал на встрече с журналистами в Доме футбола.
Отмечается, что темой общения на встрече был аудит. Каких-то деталей Андрей Шевченко не предоставил.
Отметим, что ранее в УАФ сказали, что если аудит выявит нецелевое использование средств, то эти средства будут возвращены на счета Ассоциации. Каким именно путем – неизвестно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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