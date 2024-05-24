У Андрея Шевченко после избрания главой УАФ была встреча с Павелко. Известно, о чем говорили

У действующего главы УАФ Андрея Шевченко состоялась встреча со своим предшественником Андреем Павелко. Об этом глава УАФ сказал на встрече с журналистами в Доме футбола.

Отмечается, что темой общения на встрече был аудит. Каких-то деталей Андрей Шевченко не предоставил.

Отметим, что ранее в УАФ сказали, что если аудит выявит нецелевое использование средств, то эти средства будут возвращены на счета Ассоциации. Каким именно путем – неизвестно.