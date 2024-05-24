Танки, боеприпасы и HIMARS. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Что ещё вошло в помощь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и реактивные системы залпового огня HIMARS.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
- 10 основных боевых танков Leopard 1 A5 (совместно с Данией);
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 20 пулеметов для Leopard 2, Marder и Dachs;
- 8 500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных дронов Vector с запчастями;
- 34 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- один мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
- одна бронированная инженерная машина Dachs;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
- четыре противоминных танка Wisent 1 с запчастями;
- два противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 16:17
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Гагарин: Кривбассу очень приятно, что Срна и Шахтер сделали правильные выводы
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2