  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Танки, боеприпасы и HIMARS. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
В тренде

Танки, боеприпасы и HIMARS. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Общие новости
Обновлено

Что ещё вошло в помощь?

Танки, боеприпасы и HIMARS. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и реактивные системы залпового огня HIMARS.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

  • 10 основных боевых танков Leopard 1 A5 (совместно с Данией);
  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • 20 пулеметов для Leopard 2, Marder и Dachs;
  • 8 500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных дронов Vector с запчастями;
  • 34 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • один мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
  • одна бронированная инженерная машина Dachs;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
  • четыре противоминных танка Wisent 1 с запчастями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

По теме
yellow-arrow
Шевченко: Я постоянно нахожусь в Украине, официально зарегистрирован и работаю здесь
yellow-arrow
Генштаб: ВСУ остановили россиян на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия
yellow-arrow
У Андрея Шевченко после избрания главой УАФ была встреча с Павелко. Известно, о чем говорили
Украина Германия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 16:17
Где баварская сарделька ракеты Таурус?? Где??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 16:17
Где баварская сарделька ракеты Таурус?? Где??
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
24.05.2024 в 15:15
400 світлодіодних ламп це сильно!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости