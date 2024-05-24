Генштаб: ВСУ остановили россиян на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия
Генштаб доложил о ситуации на Харьковском и Сумском направлениях
Генштаб ЗСУ
Силы обороны Украины остановили российское наступление на севере Харьковской области. Украинские защитники проводят контрнаступательные действия. Однако оккупанты проводят наступательные действия на востоке Харьковщины.
Об этом это сообщил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украина.
Он отметил, что цель россиян на Харьковщине - создать буферную зону. Однако сейчас их остановили, ВСУ ситуацию взяли под контроль и проводят наступательные действия.
"Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донетчине. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия", - рассказал Прохоренко.
Кроме севера Харьковщины, российские войска пытаются наступать на востоке области, планируя обойти с востока город Купянск. Впрочем успеха они не имеют, отметил представитель Генштаба.
Он также добавил, что жесткие боевые действия продолжаются почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты несут тяжелые потери. Активно работает наша артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "шахедами".
Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя", - добавил Прохоренко.
Популярное сейчас
- Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО