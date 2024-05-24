Генштаб: ВСУ остановили россиян на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия

Силы обороны Украины остановили российское наступление на севере Харьковской области. Украинские защитники проводят контрнаступательные действия. Однако оккупанты проводят наступательные действия на востоке Харьковщины.

Об этом это сообщил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украина.

Он отметил, что цель россиян на Харьковщине - создать буферную зону. Однако сейчас их остановили, ВСУ ситуацию взяли под контроль и проводят наступательные действия.

"Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донетчине. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия", - рассказал Прохоренко.

Кроме севера Харьковщины, российские войска пытаются наступать на востоке области, планируя обойти с востока город Купянск. Впрочем успеха они не имеют, отметил представитель Генштаба.

Он также добавил, что жесткие боевые действия продолжаются почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты несут тяжелые потери. Активно работает наша артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.

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"На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "шахедами".

Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя", - добавил Прохоренко.