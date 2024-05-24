Шевченко: Я постоянно нахожусь в Украине, официально зарегистрирован и работаю здесь

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ответил на вопрос, сколько дней находился в Украине после назначения президентом УАФ.

"Если вы спрашиваете, то вы, наверное, знаете? По крайней мере мне бы хотелось, чтобы вы знали. Дети уже плачут. Забыли как я выгляжу.

Я постоянно нахожусь в Украине. Есть еще работа в качестве амбасодора United 24. У меня в ближайшее время будет серия коротких поездок. Я официально зарегистрирован в Украине и работаю здесь", - рассказал Шевченко.