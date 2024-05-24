Шевченко: Ответственность о предоставлении Межейко статуса почетного члена исполкома УАФ несет конгресс

Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о Викторе Межейко, который после выборов нового руководства УАФ был назначенном почетным членом исполкома организации.

– Была ситуация с Межейко. Бебех Роман спрашивал об этом вас в интервью, что это организатор титушек, это доказано судом. Когда вы становились президентом УАФ, ему дали звание почетного президента УАФ или как там, я уже не помню. Вы сказали, что разберетесь. Разобрались ли?

– Это решение принимал конгресс. На следующем конгрессе, если будет такое предложение, ответственность за это берет конгресс.

– Вы не можете внести такое предложение? Я хочу понять ваше отношение. Не только юридически: что там кто-то и как внесет. Вам это не нравиться? Вы не хотели бы, чтобы у такого человека не было никаких почетных званий, чтобы он не находился в делегации сборной?

– Я думаю, что Андрей Николаевич ответил достаточно дипломатично, но точно на ваш вопрос. Следующий конгресс УАФ рассмотрит этот вопрос и по состоянию на сегодняшний день он является руководителем в УАФ. У него соответствующий для этого возраст, в плане футбола нет никаких ограничений. Вопрос о почетном членстве будет рассмотрен на следующей неделе, – добавил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Напомним, что в 2015 году Межейко был признан виновным в деле о разгоне Евромайдана возле Запорожской ОГА.