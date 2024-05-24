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Шевченко: Я встал на учет в ТЦК и обновил все данные

Общие новости

Как законопослушный гражданин

Шевченко: Я встал на учет в ТЦК и обновил все данные

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что он как законопослушный гражданин выполнил требование закона о мобилизации.

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– Вы уже обновили свои данные в ТЦК?

– Да, я встал на учет, обновил все данные.

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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nataser (Харьков)
24.05.2024 в 20:14
Я сейчас заплАчу!
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0
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Комментарии 7
Nataser (Харьков)
24.05.2024 в 20:14
Я сейчас заплАчу!
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
24.05.2024 в 19:50
Смішний був би розгін, типу "Шева пішов працювати в уаф заради броні" ))
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0
0
MaximSK (Киев)
24.05.2024 в 19:39
Молодец Шева, еще больше зауважал, всегда готов пойти воевать!
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0
1
Gican85 (Киев)
24.05.2024 в 19:32
Понты из серии "держите меня семеро"
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1
0
Thinking
24.05.2024 в 19:25
І ВЛК пройшов за місцем реєстрації у Лондоні? А Зінченко, Довбик, Мудрик та Циганков теж оновили та ВЛК пройшли? Яке лицемірство!
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1
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.05.2024 в 19:20
Нах ці дешеві понти , один х не з теї касти , не заберуть !?
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2
0
Петруха
24.05.2024 в 18:58
Ну всё, через неделю забреют!
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0
0

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