Шевченко: Я встал на учет в ТЦК и обновил все данные
Как законопослушный гражданин
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что он как законопослушный гражданин выполнил требование закона о мобилизации.
Читайте такжеУАФ - на заявление Хуста: Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы
– Вы уже обновили свои данные в ТЦК?
– Да, я встал на учет, обновил все данные.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nataser (Харьков)
24.05.2024 в 20:14
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов
- Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 7