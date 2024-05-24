Spiegel: Германия в пятницу передала Украине еще одну систему IRIS-T

В пятницу Украина якобы получила от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.

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Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Эти немецкие системы, достаточно новая разработка, доказали свою высокую эффективность во время прикрытия от атак с воздуха крупных украинских городов и критической инфраструктуры.

Напомним, что в середине месяца посол Германии в Украине говорил, что еще одну IRIS-T должны передать до конца мая.

В целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS.

Однако вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, как они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков – производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.