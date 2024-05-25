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США объявили о пакете помощи Украине на 275 млн долларов: известно, что в него вошло

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Этот пакет должен помочь Украине отразить наступление России под Харьковом

США объявили о пакете помощи Украине на 275 млн долларов: известно, что в него вошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

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О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.

"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении американского министерства.

Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.

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