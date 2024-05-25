США объявили о пакете помощи Украине на 275 млн долларов: известно, что в него вошло
Этот пакет должен помочь Украине отразить наступление России под Харьковом
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США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.
О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.
"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении американского министерства.
Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.
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