США объявили о пакете помощи Украине на 275 млн долларов: известно, что в него вошло

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

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О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.

"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении американского министерства.

Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.