Шесть голов от Цыганкова, Довбика и Малиновского, увольнения Хави и Пиоли. Главные новости за 24 мая

"Жирона" в последнем туре Ла Лиги-2023/24 поиздевалась над аутсайдером "Гранадой". Никакой пощады - атаки накатывались на ворота гостей до последней секунды. Цель каталонцев понятна - приз лучшему бомбардиру сезона для Артема Довбика. Перед этой игрой он имел 21 гол, теперь - 24, сейчас он на 1 мяч опережает Александра Серлота из "Вильярреала". Виктор Цыганков на призы не претендует, но тоже сыграл сильно - 2+1.

"Дженоа" в 38-м, заключительном туре чемпионата Италии, принимала "Болонью". Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после травмы, вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет в матче уже на 13-й минуте. Это первый гол Малиновского с 11 февраля и четвертый в сезоне. В итоге "Дженоа" победил 2:0.

Команда Первой лиги объявила о назначении на должность наставника 50-летнего Валерия Кривенцова. Соглашение сторон рассчитано на один год с опцией продления. Кривенцов уже прибыл в расположение клуба, чтобы как можно скорее приступить к формированию нового состава команды. "Буковина" за тур до финиша сезона лидирует в группе за выбывание Первой лиги.

В чемпионском матче за 1-е место в группе "Ингулец" принимал "Карпаты", львовян в этом матче устраивала и ничья. Однако "Ингулец" вырвал победу на 90+2 минуте (2:1) и завоевал чемпионство в Первой лиге. У "Карпат" второе место и обе команды завоевали путевки в УПЛ, 3-4 места заняли "Левый Берег" и "Эпицентр", которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ.

На встрече с журналистами глава УАФ Андрей Шевченко заявил, что Суперкубок не планируют проводить из-за напряженного летнего графика в Украине. Отметим, что летом сборная Украины сыграет на Евро-2024, а Олимпийская сборная - на Олимпийских играх. В этом сезоне и Кубок Украины, и чемпионат выиграла одна и та же команда - донецкий "Шахтер".

"Динамо" встречалось с "Рухом" в рамках 30-го тура юношеского чемпионата Украины U-19. Киевляне одержали победу со счетом 5:1. Благодаря этому успеху "бело-синие" набрали 73 очка и завоевали золотые медали. На второй строчке расположился "Шахтер" (71). Туром ранее эти команды встречались в очном поединке - победу одержали киевляне (2:1). Третье место занял "Днепр-1" (53).

Для испанского рулевого воскресный поединок против "Севильи" будет последним во главе каталонского гранда. Хави пришел в "Барселону" в ноябре 2021 года. За этот период "Барса" смогла выиграть Примеру и Суперкубок Испании (в сезоне 2022/23). Сообщается, что следующим главным тренером каталонцев может стать бывший рулевой "Баварии" Ханси Флик.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Защитник "Эвертона" и сборной Украины рассказал о ходе своего восстановления после повреждения: "Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать. Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине. Ребров постоянно спрашивает, как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет".

Пиоли возглавлял клуб с октября 2019 года, и успел за этот период привести "россонери" к победе в Серии А в сезоне-2021/22. Прощальный матч 58-летнего специалиста состоится 25 мая - "Милан" дома сыграет против "Салернитаны". Ранее сообщалось, что следующим тренером "Милана" может стать экс-наставник "Шахтера" Пауло Фонсека.

37-летний Оливье Жиру объявил об уходе из сборной Франции после завершения чемпионата Европы-2024. Дебют Жиру в сборной состоялся в ноябре 2011 года. На счету форварда 57 забитых мячей (рекордный показатель) в 131 сыгранном матче. Он выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021. Этим летом Жиру перейдет из итальянского "Милана" в американский "Лос-Анджелес".