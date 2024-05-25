Потери россиян перевалили за 500 тысяч человек. Генштаб подытожил минувшие сутки военных действий
Дополнительно было уничтожено более сотни техники
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов. Общее количество потерь личного состава захватчиков перевалило отметку в полмиллиона и составляет 500 080 человек.
Также украинские военные уничтожили 102 единицы вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 500 080 (+1140) человек,
- танков ‒ 7650 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14786 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 12929 (+27) ед,
- РСЗО – 1082 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 814 (+1) ед,
- самолетов – 356 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10414 (+4),
- крылатых ракет ‒ 2209 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
- подлодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,
- специальной техники – 2104 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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