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Потери россиян перевалили за 500 тысяч человек. Генштаб подытожил минувшие сутки военных действий

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Дополнительно было уничтожено более сотни техники

Потери россиян перевалили за 500 тысяч человек. Генштаб подытожил минувшие сутки военных действий

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов. Общее количество потерь личного состава захватчиков перевалило отметку в полмиллиона и составляет 500 080 человек.

Также украинские военные уничтожили 102 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 500 080 (+1140) человек,
  • танков ‒ 7650 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14786 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 12929 (+27) ед,
  • РСЗО – 1082 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 814 (+1) ед,
  • самолетов – 356 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10414 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 2209 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
  • подлодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,
  • специальной техники – 2104 (+3).
Потери россиян перевалили за 500 тысяч человек. Генштаб подытожил минувшие сутки военных действий - изображение 1
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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