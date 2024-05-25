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Бойцы 110 ОМБр сбили восьмой Су-25, - военный

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Бойцы 110 ОМБр сбили восьмой Су-25, - военный

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом в Facebook сообщил военнослужащий Сергей Исаев.

"Восьмой ушел! Сегодня, бойцами 110-й ОМБр на Покровском направлении сбит очередной 8-й Су-25", - написано в сообщении.

Это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

Су-25 "Грач" - дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами. Су-25 эксплуатируются с 1981 года, было выпущено 1320 штук. Его стоимость - почти $11 млн.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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