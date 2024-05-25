Россия ударила по Эпицентру в Харькове. В здании могли находиться более 200 человек

В субботу, 25 мая, российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков. Попадание произошло в строительный гипермаркет "Эпицентр". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Сейчас известно о 24 травмированных и двух погибших. Он также добавил, что примерно 15 человек не выходят на связь, а в самом здании могло находиться более 200 человек.

Все службы уже на месте, оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м.

Предварительно, россияне использовали УМПБ Д-30, сообщил журналистам представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Вскоре видео ракетной атаки в своих социальных сетях выложил президент Украины Владимир Зеленский.