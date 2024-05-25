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Россия ударила по Эпицентру в Харькове. В здании могли находиться более 200 человек

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Обновлено

Очередной акт терроризма

Россия ударила по Эпицентру в Харькове. В здании могли находиться более 200 человек

t.me/synegubov

Новина українською

В субботу, 25 мая, российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков. Попадание произошло в строительный гипермаркет "Эпицентр". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Сейчас известно о 24 травмированных и двух погибших. Он также добавил, что примерно 15 человек не выходят на связь, а в самом здании могло находиться более 200 человек.

Все службы уже на месте, оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м.

Предварительно, россияне использовали УМПБ Д-30, сообщил журналистам представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Вскоре видео ракетной атаки в своих социальных сетях выложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Харьков война с россией ракетная атака
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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aleks68
25.05.2024 в 18:34
какого ....местная власть даёт им работать?знаете что от .....тварей из пидорашки можно ожидать чего угодно.
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2
2
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Комментарии 9
aleks68
25.05.2024 в 18:34
какого ....местная власть даёт им работать?знаете что от .....тварей из пидорашки можно ожидать чего угодно.
Ответить
2
2
Лекарь (село Дарниця)
25.05.2024 в 18:41
А як їм жити? Безперестанно сидіти у підвалах та сховищах?
Ответить
1
1
aleks68
25.05.2024 в 18:50
другой вопрос-зачем подставляться?
 
3
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 18:54
мразь москальская, это твой ахметов привел москалей в Украину! А ты п и дар продолжаешь болеть за его шахтер. Грязная гнида!
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0
3
aleks68
25.05.2024 в 19:00
угомонись чмо
sticker
 
2
1
aleks68
25.05.2024 в 19:01
жажа вонючий петух.самый тупой долб....б на сайте
 
2
1
oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 19:26
Чмо тупое даунецкое, пшел нах отсюда. Урод комнатный
 
0
1
aleks68
25.05.2024 в 19:36
вафля запорожская иди на....
 
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 20:01
Теж саме питання. Великі гіпермаркети - велике скупчення людей, великий ризик масової загибелі. Шанси смерті збільшуються в рази . Тим більше в Харкові тривога мабуть майже не припиняється.
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