"Скучно и неинтересно": Зеленский ответил Путину на обвинения в нелегитимности

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывания главы Кремля Владимира Путина о его легитимности.

Глава государства заявил, что постоянные заявления представителей РФ о якобы "нелегитимности" его "вообще не беспокоят". Это свидетельствует о его уверенности в легитимности украинской власти и решимости противостоять российской агрессии. Об этом Зеленский сказал в интервью центральноазиатским СМИ.

"Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации относительно легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные. Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, то прочитай и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не очень беспокоит", - сказал президент.

Напоминаем, 20 мая 2024 года закончился 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины, полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.