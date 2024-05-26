Минай и Металлист 1925 вылетают, Полесье в еврокубках, триумфы МЮ и Байера в финалах кубков. Главные новости за 25 мая

В центральном матче заключительного тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Полесье" на своем поле встречалось с действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера". В итоге, житомирские "волки" Сергея Шищенко обыграли "горняков" Марино Пушича. Такие важные три очка для житомирян принесли автогол Педриньо и забитый мяч Луифера. Благодаря этой победе, "Полесье" в следующей кампании дебютирует на европейской арене. При этом житомирская команда получила эту возможность в первом своем сезоне в элитном украинском дивизионе.

В параллельном матче родной УПЛ львовяне под руководством Виталия Пономарева принимали подопечных Александра Шовковского. Хоть и киевская команда вышла на этот матч практически резервным составом, но все же сумела победить своего оппонента. Таким образом, "Рух" занял итоговое 6-е место в турнирной таблице.

В еще одном поединке украинского первенства состоялась битва аутсайдеров за жизнь, в которой триумф одержала команда Романа Шандрука. Ровнечане дважды поразили ворота харьковчан, на что подопечные Виктора Скрипника ответили лишь одним мячом. "Металлист 1925" занял последнее место в таблице и понизится в классе, а "Верес" продолжит борьбу в стыках против "Эпицентра" из Первой лиги.

Судьба еще одной путевки на европейскую арену от Украины решалась в Одессе. В итоге, днепряне Юрия Максимова достаточно уверенно переиграли "моряков" Романа Григорчука. Очеретько поразил ворота хозяев под занавес первого тайма, а Третьяков удвоил преимущество "Днепра-1" во второй половине встречи. Днепровский клуб сохранил за собой место в четверке лучших и будет пытаться пробиться в Лигу конференций...

Сказка для закарпатцев все же не удалась. В еще одном матче заключительного тура подопечные Желько Любеновича ничего не сумели предложить бронзовому призеру в лице криворожского "Кривбасса". Голы Понедельника, Кузыка и Кожушко отправили "лисиц" с 15-го места в низший дивизион.

В решающем матче национального кубка "фармацевты" минимально обыграли "Кайзерслаутерн" из второй Бундеслиги и оформили золотой домашний дубль. Победу в финале для команды Хаби Алонсо обеспечил единственный гол Гранита Джаки на старте поединка.

В субботу на легендарном "Уэмбли" проходил матч за Кубок Англии. В итоге, в дерби Манчестера победу праздновали "красные дьяволы" Эрика тен Хага. Гарначо и Мейну поразили ворота Ортеги в первом тайме. На что со стороны "горожан" единственным голом ответил Доку в самой концовке встречи. Примечательно, что благодаря этой победе "МЮ" отправил "Челси" Михаила Мудрика в Лигу Конференций, а сам сыграет в Лиге Европы.

Легендарный немецкий хавбек провел свой последний матч в профессиональной карьере на домашней арене мадридского "Реала". В последнем туре испанской Ла Лиги "сливочные" принимали "Бетис" и разошлись миром со своим соперником. Интересно, что ворота команды Карло Анчелотти в этой встрече защищал Тибо Куртуа, а не Андрей Лунин. Следующим же матчем для королевского клуба станет финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".