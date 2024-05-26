За сутки – более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери РФ
Техники также стало меньше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины ликвидировали 1110 человек. Кроме этого, были уничтожены 104 единицы техники противника.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 501 190 (+1110) человек,
- танков ‒ 7662 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14803 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 12953 (+24) ед,
- РСЗО – 1083 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 814 (+0) ед,
- самолетов – 357 (+1) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11),
- крылатых ракет ‒ 2209 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17639 (+31) ед,
- специальной техники – 2111 (+7).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024
- Бывший клуб Реброва и Ярмоленко во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов Азии
- Матч, лишивший львовян еврокубков. Рух - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн