  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За сутки – более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери РФ
В тренде

За сутки – более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери РФ

Общие новости

Техники также стало меньше

За сутки – более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери РФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали 1110 человек. Кроме этого, были уничтожены 104 единицы техники противника.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 501 190 (+1110) человек,
  • танков ‒ 7662 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14803 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 12953 (+24) ед,
  • РСЗО – 1083 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 814 (+0) ед,
  • самолетов – 357 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 2209 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17639 (+31) ед,
  • специальной техники – 2111 (+7).
По теме
yellow-arrow
Силы ПВО ночью уничтожили 12 крылатых ракет и 31 шахед
yellow-arrow
Минай и Металлист 1925 вылетают, Полесье в еврокубках, триумфы МЮ и Байера в финалах кубков. Главные новости за 25 мая
yellow-arrow
"Скучно и неинтересно": Зеленский ответил Путину на обвинения в нелегитимности
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости