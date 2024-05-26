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Силы ПВО ночью уничтожили 12 крылатых ракет и 31 шахед

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Практически все цели были ликвидированные

Силы ПВО ночью уничтожили 12 крылатых ракет и 31 шахед

Міністерство оборони України

Новина українською

В ночь с 25 на 26 мая россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили разные виды вооружения:

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. – РФ);
  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 (район пусков Саратовская обл. – РФ);
  • 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск – РФ, мыс Чауда – Крым).
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“В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136".

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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