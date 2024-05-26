Силы ПВО ночью уничтожили 12 крылатых ракет и 31 шахед

В ночь с 25 на 26 мая россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили разные виды вооружения:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. – РФ);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 (район пусков Саратовская обл. – РФ);

31 ударный БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск – РФ, мыс Чауда – Крым).