Медиафутбольная команда UA Steel встретилась с Пике и подарила ему украинский флаг
И не только
Goal
В Мексике уже вскоре начнется футбольный турнир Kings World Cup, который организовывает Жерар Пике. В нем примет участие специальная украинская сборная - медиафутбольная команда UA Steel. В ее состав входят: Артем Федецкий, Марлос, Дарио Срна, Эдмар, Николай Морозюк, Дмитрий Чигринский, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Валерий Федорчук, Жуниор Мораес и стример Михаил Лебига.
Украинская команда встретилась с Жераром Пике и подарила ему флаг Украины, вышиванку и часы.
Первый матч UA Steel сыграет сегодня, 26-го мая. Игра с бразильской командой g3x FС начнется в 23:00. Трансляция - твитч Михаила Лебиги.
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