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Медиафутбольная команда UA Steel встретилась с Пике и подарила ему украинский флаг

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Медиафутбольная команда UA Steel встретилась с Пике и подарила ему украинский флаг

Goal

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В Мексике уже вскоре начнется футбольный турнир Kings World Cup, который организовывает Жерар Пике. В нем примет участие специальная украинская сборная - медиафутбольная команда UA Steel. В ее состав входят: Артем Федецкий, Марлос, Дарио Срна, Эдмар, Николай Морозюк, Дмитрий Чигринский, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Валерий Федорчук, Жуниор Мораес и стример Михаил Лебига.

Украинская команда встретилась с Жераром Пике и подарила ему флаг Украины, вышиванку и часы.

Первый матч UA Steel сыграет сегодня, 26-го мая. Игра с бразильской командой g3x FС начнется в 23:00. Трансляция - твитч Михаила Лебиги.

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Источник:
ua.steel.team
Опубликовал: Виктор Иванчук
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