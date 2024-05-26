Медиафутбольная команда UA Steel встретилась с Пике и подарила ему украинский флаг

В Мексике уже вскоре начнется футбольный турнир Kings World Cup, который организовывает Жерар Пике. В нем примет участие специальная украинская сборная - медиафутбольная команда UA Steel. В ее состав входят: Артем Федецкий, Марлос, Дарио Срна, Эдмар, Николай Морозюк, Дмитрий Чигринский, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Валерий Федорчук, Жуниор Мораес и стример Михаил Лебига.

Украинская команда встретилась с Жераром Пике и подарила ему флаг Украины, вышиванку и часы.

Первый матч UA Steel сыграет сегодня, 26-го мая. Игра с бразильской командой g3x FС начнется в 23:00. Трансляция - твитч Михаила Лебиги.