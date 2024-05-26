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Последний матч на Евро. Украина U17 объявила стартовый состав на игру с киприотами

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За 3-е место в группе

Последний матч на Евро. Украина U17 объявила стартовый состав на игру с киприотами

фото Андрія Лічка - УАФ

Новина українською

Сборная Украины U17 сегодня сыграет свой последний матч на Евро-2024. Напомним, в предыдущих 2-х играх команда Юрия Мороза проиграла сверстникам из «Чехии» и «Сербии», поэтому уже не имеет шансов выйти из группы.

Украина и Кипр очки еще не получали. Очная игра определит, кто финиширует выше, на 3-й строчке в таблице.

Поединок Украина U17 - Кипр U17 начнется в 20:30. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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