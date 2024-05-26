Последний матч на Евро. Украина U17 объявила стартовый состав на игру с киприотами
За 3-е место в группе
фото Андрія Лічка - УАФ
Сборная Украины U17 сегодня сыграет свой последний матч на Евро-2024. Напомним, в предыдущих 2-х играх команда Юрия Мороза проиграла сверстникам из «Чехии» и «Сербии», поэтому уже не имеет шансов выйти из группы.
Украина и Кипр очки еще не получали. Очная игра определит, кто финиширует выше, на 3-й строчке в таблице.
Поединок Украина U17 - Кипр U17 начнется в 20:30. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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