Фридман: Есть обстоятельные разговоры относительно Пихаленка

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера Александра Пихаленка.

«Мы продаем несколько игроков, у которых истекает срок действия контрактов. Среди всего прочего имеем основательные разговоры и относительно Пихаленка. В основном, под основательными разговорами, имею в виду процесс торга.

Слухи об интересе со стороны «Жироны»? Я лично никогда такого не слышал, единственное, что видел такие новости в прессе. Он болел вторую часть сезона, не хотелось, чтобы из-за этого на него упала цена. Пока что ничего стопроцентно сказать не могу", - сказал Фридман.