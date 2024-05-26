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Фридман: Есть обстоятельные разговоры относительно Пихаленка

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Фридман: Есть обстоятельные разговоры относительно Пихаленка

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Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера Александра Пихаленка.

«Мы продаем несколько игроков, у которых истекает срок действия контрактов. Среди всего прочего имеем основательные разговоры и относительно Пихаленка. В основном, под основательными разговорами, имею в виду процесс торга.

Слухи об интересе со стороны «Жироны»? Я лично никогда такого не слышал, единственное, что видел такие новости в прессе. Он болел вторую часть сезона, не хотелось, чтобы из-за этого на него упала цена. Пока что ничего стопроцентно сказать не могу", - сказал Фридман.

В этом сезоне 27-летний полузащитник провел за «Днепр-1» 31 матч, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Александр Пихаленок СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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