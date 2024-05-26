Заря огласила планы на лето

Игроки «Зари» ушли в отпуск. По словам пресс-службы клуба, он продлится примерно до 20-х чисел июня. После этого «Заря» отправится на тренировочный сбор. Окончательно место проведения сбора еще не подтверждено, но, скорее всего, игроки отправятся в Словению.

Начало сезона 2024/2025 годов запланировано на начало августа. В сезоне 2023/2024 луганский клуб занял 10-е место в чемпионате.

Напомним, в последнем туре УПЛ «Заря» уступила «Колосу» (0:1). Перед этим было поражение от «ЛНЗ» (1:2) и ничья с «Вересом» (1:1).