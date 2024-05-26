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Адамюк провел 200-й матч в УПЛ

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Адамюк провел 200-й матч в УПЛ

Фото: Дніпро-1

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Матч против «Черноморца» стал для защитника "Днепра-1" Владимира Адамюка 200-м в УПЛ. Больше всего, 88 поединков, Адамюк сыграл за свой нынешний клуб. Еще 35 матчей в его активе за "Львов", 31 - за "Днепр", 30 - за "Верес" и 16 - за "Сталь".

В этом сезоне Адамюк провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола, отдал 5 ассистов и заработал 4 желтые карточки.

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В последнем матче сезона "Днепр-1" одолел "Черноморец" (2:0). Дебютными голами за днепрян отметились Очеретько и Третьяков. Команда финишировала в УПЛ на 4-м месте, которое вывело ее в квалификацию Лиги конференций.

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Источник:
Дніпро-1
Опубликовал: Виктор Иванчук
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