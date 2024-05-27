Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 мая

Со следующего сезона главным тренером "Полесья" будет 36-летний специалист Имад Ашур. Новый тренер "Полесья" был представлен владельцем клуба Геннадием Буткевичем. Имад Ашур еще никогда не работал на уровне взрослых команд. Специалист известен по своей работе с командой "Днепра-1" U-19, также Ашур занят в тренерском штабе сборной Украины U-21.

Под нового тренера "Полесье" уже успело провести три трансфера. К житомирской команде присоединились игроки "Днепра-1" Алексей Гуцуляк (600 000 евро) и Руслан Бабенко (бесплатно), а также центрбек "Кривбасса" Даниил Бескоровайный (600 тысяч евро).

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик забил 24 гола – больше всех в первенстве. В тройке лучших бомбардиров также Александр Серлот (23) и Джуд Беллингем с Робертом Левандовским (по 19 голов). Довбик станет первым украинцем, который получит награду Пичичи – приз лучшему форварду лиги от издания Marca.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как изменится киевская команда летом. "Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Нам нужны два-три футболиста", – сказал Суркис.

Победа "Аталанты" над Торино в 38 туре Серии А гарантировала команде Гасперини место в топ-4. На пятое, дополнительное место опустилась "Болонья", а значит Италия в следующей ЛЧ Италия будет иметь пять, а не шесть команд. Благодаря "Аталанте" изменились позиции "Динамо". Киевский клуб во втором квалификационном раунде уже будет иметь сеяный статус, и в соперники вице-чемпион Украины получит швейцарский "Лугано" или сербский "Партизан". В случае прохождения этого раунда "Динамо" гарантирует себе минимум группу Лиги Европы.

Хави покидает "Барселону" с высоко поднятой головой. В последнем матче с 44-летним тренером "Барса" победила на выезде "Севилью". На голы Левандовского и Лопеса "Севилья" ответила лишь мячом Эн-Несири – 2:1. "Барселона" завершила чемпионат на втором месте с 85 очками.

В последнем туре Серии А определились третья команда, который покинет элитный дивизион. К "Салернитане" и "Сассуоло" присоединился "Фрозиноне", который проиграл "Удинезе" (0:1). До последних секунд на вылет претендовал "Эмполи", но тосканская команда благодаря голу М'Байе Ньянга на 90+3 минуте вырвала победу у "Ромы" (2:1) и сохранила место в элите. Виктор Коваленко, который играл в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты", провел весь матч с "Ромой" на скамейке запасных.

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, и тренер чемпионов Англии-2024 не собирается его продлевать, пишет The Daily Mail. Руководство "Ман Сити" уже начинает размышления о преемнике Пепа в 2025 году. Среди кандидатур – Мичел, Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо. Самому Гвардиоле нравится Роберто Де Дзерби.