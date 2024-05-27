1150 оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери врага
И ещё 170 единиц боевой техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За последние сутки украинские воины ликвидировали 1150 человек личного состава российской армии, а также уничтожили 9 танков, 15 ББМ и 28 артиллерийских систем.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 составляют:
- личного состава - около 502340 (+1150) человек,
- танков - 7671 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 14818 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 12981 (+28) ед,
- РСЗО - 1084 (+1) ед,
- средства ПВО - 815 (+1) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42),
- крылатые ракеты - 2221 (+12),
- корабли / катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,
- специальная техника - 2118 (+7)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик набрал 48 очков в гонке за Золотую бутсу. Только 4 футболиста опередили украинца
- Барселона проиграла Мадриду десять очков, 85 голов Жироны. Итоговая турнирная таблица Ла Лиги 2023/24
- Артем Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24
- Каладзе - Западу: Если кто-то хочет открыть второй фронт, у них вон прибалтийские страны, пусть они и откроют
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн