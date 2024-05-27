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1150 оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери врага

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И ещё 170 единиц боевой техники

1150 оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За последние сутки украинские воины ликвидировали 1150 человек личного состава российской армии, а также уничтожили 9 танков, 15 ББМ и 28 артиллерийских систем.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 составляют:

  • личного состава - около 502340 (+1150) человек,
  • танков - 7671 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 14818 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 12981 (+28) ед,
  • РСЗО - 1084 (+1) ед,
  • средства ПВО - 815 (+1) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42),
  • крылатые ракеты - 2221 (+12),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,
  • специальная техника - 2118 (+7)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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