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Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии

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Наставнику нужно усиление

Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии

metalist1925.com

Новина українською

В воскресенье, 26 мая, состоялась встреча руководства "Металлист 1925" с тренерским штабом во главе с Виктором Скрипником.

Как сообщает SportArena, главный тренер коллектива выразил свои пожелания по поводу будущего сезона, комплектации и усиления состава команды. Стороны взяли время на размышления.

Скрипник не отказывается от ответственности и готов предпринять все возможные усилия для возвращения команды УПЛ, но только при условии подписания новых игроков.

Напомним, "Металлист 1925" закончил ушедший сезон украинской Премьер-лиги на последнем месте.

Скрипник возглавил харьковский клуб в конце декабря, набрал за этот период восемь очков и одержал лишь одну победу в 13 матчах.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
27.05.2024 в 10:21
Які умови Вітя? В тебе було 12е місце, і склад, явно дорожчий ніж у Оболоні, Вереса і Миная. Гармаш, Юрченко, Імереков, Борячук.. кожен як півбюджета Оболоні чи Миная! напад: Борячук, Моура, і кращий бомбардир минулої 1ї ліги Сідоров! В принципі, склад, співставний з Ворсклою чи Рухом.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
27.05.2024 в 10:21
Які умови Вітя? В тебе було 12е місце, і склад, явно дорожчий ніж у Оболоні, Вереса і Миная. Гармаш, Юрченко, Імереков, Борячук.. кожен як півбюджета Оболоні чи Миная! напад: Борячук, Моура, і кращий бомбардир минулої 1ї ліги Сідоров! В принципі, склад, співставний з Ворсклою чи Рухом.
Ответить
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