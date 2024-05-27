Новый рекорд: дрон ГУР атаковал объект в российском Орске на расстоянии более 1800 км

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в российском городе Орск Оренбургской области.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе".

Сейчас последствия удара уточняются.

"Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Прошлый рекорд был установлен Службой безопасности Украины (СБУ) еще 9 мая. Тогда же была осуществлена атака на нефтеперерабатывающий завод в Башкирии. Перед тем как нанести удар, дрон пролетел около 1,5 тысячи километров.