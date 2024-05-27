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Украина и Испания подписали соглашение по безопасности - готовится рекордный пакет военной помощи

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Далее пойдёт уже второй десяток стран

Украина и Испания подписали соглашение по безопасности - готовится рекордный пакет военной помощи

Spain

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 мая, во время своего визита в Мадрид (Испания) подписал с премьер-министром страны Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности между государствами.

Церемонию подписания транслировал Офис президента.

"Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью.

Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование - это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить способность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, которые продолжают страдать от атак", - сказал Санчес.

Владимир Зеленский со своей стороны поблагодарил Испанию за помощь и неравнодушие, когда российские ракеты и артиллерия начали разрушать украинские населенные пункты.

"Ежемесячно одних только управляемых авиабомб российская армия применяет более 3000. В эту субботу две российские бомбы сожгли дотла один из крупнейших торговых центров в нашем городе Харьков. Абсолютно гражданский объект. Суббота, день, две бомбы", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что Испания стала уже десятой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной. Ожидается, что во время визита Зеленского в Мадрид будет объявлено о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины на сумму более 1,1 млрд евро.

В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали Совместную декларацию о безопасности Украины. Впоследствии соответствующие соглашения с Украиной подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

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Опубликовал: Александр Бураков
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