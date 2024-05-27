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Bloomberg: В ЕС осенью планируют провести мирную конференцию с участием России

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Видимо, на летнем саммите дело не закончится

Bloomberg: В ЕС осенью планируют провести мирную конференцию с участием России

фото из свободных источников

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС рассматривают возможные решения относительно участия России в мирной конференции в Саудовской Аравии осенью после Саммита мира, на который РФ не приглашена.

В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский активно призывает мировых лидеров посетить мирный саммит в Швейцарии. Москва прилагает большие усилия, чтобы помешать этому.

Собеседники Bloomberg добавляют, что Бразилия и Индия обдумывают идею отправить на мероприятие чиновников невысокого ранга. В то же время от Китая может приехать высокопоставленный чиновник.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
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