Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
Ждём ответа от Шевы
Фото: із відкритих джерел
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне военнослужащий Александр Алиев резко высказался в адрес главы УАФ Андрея Шевченко.
- Мне кажется, что зрителям хотелось бы больше послушать о нововведениях УАФ, которые сейчас в этот сезон состоялись - жеребьевка судейства и назначение ...
- Вызовите Шевченко сюда, что вы.
- С удовольствием. Можешь посодействовать?
- Ну так пусть приедет... Я?
- А какой из? Яковлевича или Николаевича?
- Ну кто у нас президент федерации? Ну вот его вызовите, пусть расскажет. Он же сможет все честно рассказать. Патриот Украины.
- Ты как-то сказал это с таким сарказмом.
- А чего мне говорить это с сарказмом?
- Есть какая-то обида?
- Нет, я же никогда ни с кем не ссорюсь. Тем более, первым.
- А, окей, значит первым был удар от...
- Удар? Он не сможет ударить. Не получится.
- А какие претензии к нему как к патриоту? Он рассказывает, что в Украине сейчас все время находится, хотя у меня есть сомнения. Дети забыли, когда в последний раз его видели... Хотя по моей информации, 3 недели его не было вот сейчас в Украине. Мы видели его на бою Усика.
- Вот, видишь как. А я хотел увидеть его на матче "Шахтер" - "Ворскла", когда награждение было. У нас президент федерации, видишь, не присутствует на награждениях. Занят? А, ну да... Что-то я никогда не помню, чтобы когда президентом федерации был Григорий Михайлович Суркис На каждом, не имеет значения, "Динамо" играло или "Шахтер"... Все президенты были, а у нас сейчас по-другому все.
Когда началась полномасштабная война - я 4 месяца вообще не слышал Шевченко. Не слышал, не видел. А 4 месяца прошло - он начал приезжать в Украину, когда в Киеве уже не было отморозков этих российских. Вот и все, это о чем говорит? Зато мы патриоты. Патриот - который берет автомат и идет на поле боя, а это бить себя в грудь... Молодец, собираешь деньги для ребят, класс.
Что там, United25? Или что там, 24? Я не знаю, что это такое. Собирай, ну где ты был первые 4 месяца? Когда здесь всё гремело в Киеве.
- С другой стороны, Шевченко может быть полезен государству больше, чем сидеть где-то в окопе с автоматом. Представлять интересы страны где-то за рубежом.
- Я не говорю ему... Подожди. Первые 4 месяца он же ничего не представлял.
- Ходил же на телевидение.
- На какие? Я говорю, первые 4 месяца. У нас полномасштабная война началась по всей Украине. В Киеве были очень. Вы сами видели, что происходило. Сейчас да, от Киева отошли. Слава богу, но хотелось бы, чтобы со всей страны. Где был этот человек? Думаю, есть вопрос у Ромы Зозули, который помогает до сих пор. Он с 2014-го помогает ребятам.
- А есть ли у тебя какой-то личный конфликт с Шевченко?
- Нет, вообще. Я просто люблю справедливость. И все. Если это зеленое, значит это зеленое. Если это белое, значит это белое. А ходить там слезы лить... Вы сами понимаете, о ком я и что говорю", - поделился Алиев в программе BurBuzz на Youtube.
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