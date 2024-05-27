Главнокомандующий ВСУ подписал документы, которые предоставляют доступ французским инструкторам к учебным центрам
Сырский приветствует инициативу партнеров
Military Media Center
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые предоставляют доступ французским инструкторам к украинским подготовительным центрам. Об этом он написал в своих соцсетях.
"Совместно с Министром обороны Рустемом Умеровым провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.
Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
Верю, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту. Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", - отметил Сырский.
Отметим, что Франция одной из первых инициировала желание направить своих военных в Украину. Сейчас эта тема широко обсуждается партнерами нашего государства.
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