  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Почти полторы тысячи свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил данные российских потерь в войне
В тренде

Почти полторы тысячи свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил данные российских потерь в войне

Общие новости

Уничтожена также вражеская техника

Почти полторы тысячи свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил данные российских потерь в войне

Фото - офіс Президента України

Новина українською

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о российских потерях в войне с Украиной. В частности, как говорится в сообщении, за последние сутки Силами Обороны было уничтожено почти полторы тысячи единиц живой силы врага.

Сгорели 48 артисистем россиян, 21 танк и сорок бронемашин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения составляют:

  • личный состав: 503 800 (+1460);
  • танки: 7692 (+21);
  • бронемашины: 14 858 (+40);
  • артсистемы: 13 029 (+48);
  • РСЗО: 1085 (+1);
  • средства ПВО: 815;
  • самолеты: 357;
  • вертолеты: 326;
  • БПЛА: 10 482 (+15);
  • ракеты: 2221;
  • корабли/катера: 27;
  • подводные лодки: 1;
  • автотехника: 17 740 (+46);
  • спецтехника: 2122 (+4).
По теме
yellow-arrow
Ванат: Готов поехать на Олимпиаду, если это не будет противоречить интересам Динамо
yellow-arrow
Главнокомандующий ВСУ подписал документы, которые предоставляют доступ французским инструкторам к учебным центрам
yellow-arrow
Украина и Испания подписали соглашение по безопасности - готовится рекордный пакет военной помощи
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости