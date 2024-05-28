Почти полторы тысячи свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил данные российских потерь в войне
Уничтожена также вражеская техника
Фото - офіс Президента України
Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о российских потерях в войне с Украиной. В частности, как говорится в сообщении, за последние сутки Силами Обороны было уничтожено почти полторы тысячи единиц живой силы врага.
Сгорели 48 артисистем россиян, 21 танк и сорок бронемашин.
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Общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения составляют:
- личный состав: 503 800 (+1460);
- танки: 7692 (+21);
- бронемашины: 14 858 (+40);
- артсистемы: 13 029 (+48);
- РСЗО: 1085 (+1);
- средства ПВО: 815;
- самолеты: 357;
- вертолеты: 326;
- БПЛА: 10 482 (+15);
- ракеты: 2221;
- корабли/катера: 27;
- подводные лодки: 1;
- автотехника: 17 740 (+46);
- спецтехника: 2122 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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