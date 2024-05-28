Венгрия в который блокирует финансовую помощь для Украины. В ЕС уже отреагировали

Венгрия не отступила от своего предложения по блокированию финансовой помощи для Украины. В этот раз речь идет о транше в пять миллиардов евро.

Согласно договоренности по настоянию Будапешта, никакие взносы Венгрии в Европейский фонд мира не тратятся ни на одну военную, даже нелетальную помощь Украине. В то же время, для использования ресурсов фонда решения должны приниматься по принципу консенсуса, отметил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, для оказания помощи Украине должны быть приняты семь правовых актов. Однако позиция Венгрии неизменна – эта страна выражает несогласие с текстами документов, поэтому они все еще находятся на стадии рассмотрения:

"Эта задержка может измеряться человеческими жизнями. Это не финансовая проблема, это проблема человеческих жизней", - заметил Боррель, добавляя, что не хочет спекулировать по теме причин таких действий Будапешта.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупку оружия для Украины.