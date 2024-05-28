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Россия ночью атаковала Украину дронами. Воздушные Силы отразили атаку

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Средств воздушного нападения было не слишком много

Россия ночью атаковала Украину дронами. Воздушные Силы отразили атаку

Фейсбук/Анатолій Штефан

Новина українською

В ночь на вторник, 28-е мая, Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Как сообщают в Воздушных Силах ВСУ, атака состоялась из района Приморско-Ахтарск.

Три вражеских беспилотника были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Напомним также, что ранее Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной. За последние сутки было уничтожено почти полторы тысячи россиян.

Читайте такжеПочти полторы тысячи свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил данные российских потерь в войне
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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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