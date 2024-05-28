Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией. В документе указано количество F-16, которые будут предоставлены

Украина подписала очередное соглашение по безопасности с очередной европейской страной. На этот раз документ утвержден между Украиной и Бельгией.

Отмечается, что в этом году Бельгия передаст €977 млн. военной помощи Украине. Документ также предусматривает обязательства Брюсселя оказывать Киеву поддержку в течение 10-летнего срока действия соглашения, оборонно-промышленное сотрудничество, усиление санкций против РФ, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

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Особенность именно этого соглашения – это то, что прописано четкое количество самолетов F-16, которые Украина получит от своего партнера. Речь идет о тридцати единицах этой боевой техники. Причем, поставки первых самолетов в Украину должны состояться еще в этом году.

"Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 – 30 – которые будут поставлены в Украину до 2028-го года, причем первые прибудут уже в этом году", - написал Владимир Зеленский в сети Х после встречи с Премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

Напомним, что Бельгия стала одиннадцатой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение в сфере безопасности.